Good Mask 最高級 Premium + 口罩 終極進化新開賣

香港口罩廠 Good Mask 表示，即將推出 Premium + 口罩。



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Good Mask 指，Premium + 採用全新設計，全新色系﻿。首先繼續採用 Premium 系列「牛油紙底」舒適底層，透氣舒服﻿。新版更採用全新鋁材質鼻樑條，戴得更貼面舒服﻿。此口罩全部更改用外耳式設計，更為舒適。﻿口罩仍是最佳的 Level 3 級數，首先登場的新色是「夜灰」和「綠松」色，開賣資料如下:

訂購日期：6月18日12:00 至6月25日晚上11:59﻿

售價:$40（175mm及160mm 10片獨立包裝）﻿

$100（175mm及160mm 30片獨立包裝）﻿

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。