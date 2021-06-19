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【創聲夢傳奇!】遙距上課聲音不同步 唱歌學校投資硬件器材兼代購 提升教學質素

商管策略 14:54 2021/06/19

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疫情下不少興趣班轉到遙距上課，有唱歌學校為解決聲音不同步痛點，因此投資硬件器材、分校代購服務，務求令視像教學更流暢。

2013 年成立的星格學校主力培訓唱歌精英， 主要與學校和非牟利機構合作。星格學校創辨人高晨維（Cleo） 表示：「我們主要安排機構的演出訓練，將素人打造舞台上演出者。舉例說，疫情前為社會服務機構舉辦大型演出，當時有逾千人參與，接受培訓學員年齡分別 9 歲至 90 歲不等。」

「做生意不能一本通書睇到老，需因循疫情走勢改變」高晨維又指。她說，疫情期間唱歌活動沒有停止，只轉換演出模式，如街頭快閃改為微電影方式進行；反而商場駐唱因疫情暫停，影響學員校外演出機會，令部份學員熱誠降低，故對內舉行網上分享會，保持學員之間關係和唱歌的熱誠。

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疫情下不少教育機構急促將教學模式轉為視像，高晨維又稱：「初期實行視像教學遇上困難，電腦軟件令聲音不同步。舉例說，當導師播放音樂時，聲音經電腦軟件傳輸，令學員接收的聲音不同步，因此投資 5 位數字提升硬件設備。為視像教學過程更順利，視像期間需要雙方配合，並在分校代購迷你版硬件設備，提升教學質素。」

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高晨維又說：「疫情嚴峻時期整體收入約跌 20 至 30%，但視像授課和實體課堂各佔一半，因不少學員認為實體課較實在。」

星格學校疫市下擴充兩間分校，高晨維透露：「故因應需求擴充新分校，近數月業績增長 約 30 至 40 %。」最近電視台舉辨的《聲夢傳奇》節目，我們的學員大部份是造星參賽者，可能因明星學員效應，近 2 個月來課堂查詢人數急增，大約一日 4 至 5 人查詢，現時 9 成暑期班名額爆滿要另增新班。原定今年演出項目和活動已滿，正與不同機構及合作學校，相討大型演出項目和籌備來年興趣班活動。

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撰文 : 鍾采餘

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