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【更環保】日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費

商管策略 12:41 2021/06/18

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最近日本雀巢推出自動售賣機，向市民直接售賣一些保質期較短的食品，希望可以減少食物浪費之餘，亦可以節省企業棄置過期食品的成本。

高科技改變自動售賣機模式  家樂氏推出粟米片及配料售賣機 即場製作客製化早餐見下頁

日本雀巢早前在東京都、愛知縣及北海道等全國 5 個地點設置專用自動售賣機，售賣雀巢旗下一些保質期較短的食品。自動售賣機內的產品，保質期約在 1 個月左右，而且價格最低可為約零售價的一半。例如 6 包裝的宇治抹茶飲品零售價為 267 日圓（約18港元），而在售賣機購買只需 213 日圓（約 14 港元），比一般零售價平。公司表示，部分保質期較短的食品較難批發給零售商，當食品錯過最佳食用日期後只好丟棄，所以公司就以直接銷售的模式減少食物浪費。

    點擊圖片放大
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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

至於飲品製造商可口可樂，曾在日本東京及神奈川縣安裝自動售賣機，主要售賣保質期約兩個月的飲品，並以比的零售價較低的價格出售。公司計劃在日本更多地方設置自動售賣機，以促銷即期飲品。

顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術 見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 廖淑瑩

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