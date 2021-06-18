【更環保】日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費

最近日本雀巢推出自動售賣機，向市民直接售賣一些保質期較短的食品，希望可以減少食物浪費之餘，亦可以節省企業棄置過期食品的成本。

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日本雀巢早前在東京都、愛知縣及北海道等全國 5 個地點設置專用自動售賣機，售賣雀巢旗下一些保質期較短的食品。自動售賣機內的產品，保質期約在 1 個月左右，而且價格最低可為約零售價的一半。例如 6 包裝的宇治抹茶飲品零售價為 267 日圓（約18港元），而在售賣機購買只需 213 日圓（約 14 港元），比一般零售價平。公司表示，部分保質期較短的食品較難批發給零售商，當食品錯過最佳食用日期後只好丟棄，所以公司就以直接銷售的模式減少食物浪費。

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至於飲品製造商可口可樂，曾在日本東京及神奈川縣 安裝自動售賣機，主要售賣保質期約兩個月的飲品，並以比的零售價較低的價格出售。公司計劃在日本更多地方設置自動售賣機，以促銷即期飲品。

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