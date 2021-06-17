【營銷策略】便利店性價比低 主婦不肯光顧? 日本全家便利店一招搶贏主婦市場

售價高、性價比低一向都是日本家庭主婦甚少光顧便利店的原因。但在疫情下，價格和商品類型也成為便利店的銷售策略之一，而日本連鎖便利店全家（FamilyMart）也靠一招，搶攻主婦市場。

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全家便利店去年在店舖的貨架上設置「百元均一」專區，售賣自家品牌 Private Brand 的產品。「百元均一」專區是全家便利店在疫情下的新嘗試，公司去年推出 6 種售價為 100 日圓的廚房用品，銷量比預期多出 160%。全家決定乘勝追擊，在日本全國超過 1 萬間門市設置百元商品貨架，現時每間全家便利店的貨架上都有超過 25 種以上的百元商品售賣。

全家推出「百元均一」專區，目的是吸引家庭主婦光顧。據全家便利店統計，其客群以男性上班族為主，他們為求方便，產品售價稍貴一點也可接受。但主婦認為便利店的產品售價高、性價比低，甚少光顧便利店。因此全家利用百元廚房用品，吸引家庭主婦，再增加產品種類，養成主婦在便利店購買日常用品的習慣。

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其實全家並非首間推出百元商品的便利店，7-Eleven 曾與大創合作，在店內開設廚房用品百元均一的店中店。至於 Lawson 早在在十年前就在店內設置百元商店 Lawson Store 100，售賣日常用品、蛋糕、零食等。

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Photo：Wikimedia Commons、ファミリーマート、Japan National Tourism Organization、ローソンストア100