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【時代的眼淚】開業15年！大角咀千色 Citistore 月底結業 網民估 : 會否變成 Donki?

業界頭條 13:32 2021/06/17

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網上購物漸趨普及，令實體店的經營環境變得困難。其中恒基兆業旗下百貨公司千色 Citistore，於大角咀開業 15 年的店舖於本月底結業，全港只剩下 5 間分店，全部位於新界區。

日本 DAISO 攻港開 $12 店 香港島店即將開幕見下頁

千色 Citistore 位於大角咀港灣豪庭的分店，店外貼出「結業通知」通知，並推出多項減價優惠。店舖結業引起不少網民猜測店舖原址會否變成 Donki 或 UNY，但亦有網民回應，「呢間完全冇生意，縮減面積後仍冇起色，我諗恆基唔會再燒錢落去。」，又指「嗰個位除咗住附近都唔會特登去」。

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

目前千色 Citistore 在全港共有 6 間分店，除了大角咀店，其餘分店分別位於荃灣、元朗、馬鞍山、屯門及將軍澳。品牌近年亦開拓平價日用品市場，推出新品牌「C 生活」，分別在沙田及黃大仙設有門市。

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Photo：大角咀人和事、C生活、千色Citistore

撰文 : 廖淑瑩

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