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香港打科興都得 泰國擬 120 日內重開邊境 已接種疫苗旅客免隔離

業界頭條 14:33 2021/06/17

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在新冠肺炎疫情下，泰國觀光產業損失近 500 億美元。泰國總理巴育在昨日（16日）表示，將會在 120 日內宣布全面開放邊境，允許已完成接種疫苗的海外旅客入境，拯救國內旅遊業。

歐遊有望！歐盟國家今夏開放邊境 兩類人獲放寬旅遊限制見下頁

巴育表示，為盡快讓經濟及旅遊業復甦，最有效的方法是開放邊境吸引遊客入境。因此，政府已訂下目標，計劃在 120 日內宣布全面開放泰國邊境，屆時已完成接種疫苗的海外遊客，入境後可豁免隔離。現時已於泰國食藥監局正式注冊的新冠疫苗有 6 種，分別是中國科興、國藥、輝瑞、阿斯利康、強生及莫德納，換言之香港已打針的居民，相信亦可入境泰國。

泰國布吉島將會在 7 月 1 日率先開放予海外遊客。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

至於泰國布吉島將會在 7 月 1 日率先開放予海外遊客，入境人士須持新冠疫苗接種證明，而所接種的疫苗必須經泰國政府或世衛認證的疫苗，且距離第二針接種時間超過 14 天但不超過 1 年。

旅客無須隔離! 比利時 7 月 1 日起啟用疫苗護照  將推手機 APP 版見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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