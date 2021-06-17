香港打科興都得 泰國擬 120 日內重開邊境 已接種疫苗旅客免隔離 港旅行社終有好消息?

在新冠肺炎疫情下，泰國觀光產業損失近 500 億美元。泰國總理巴育在昨日（16日）表示，將會在 120 日內宣布全面開放邊境，允許已完成接種疫苗的海外旅客入境，拯救國內旅遊業。

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巴育表示，為盡快讓經濟及旅遊業復甦，最有效的方法是開放邊境吸引遊客入境。因此，政府已訂下目標，計劃在 120 日內宣布全面開放泰國邊境，屆時已完成接種疫苗的海外遊客，入境後可豁免隔離。現時已於泰國食藥監局正式注冊的新冠疫苗有 6 種，分別是中國科興、國藥、輝瑞、阿斯利康、強生及莫德納，換言之香港已打針的居民，相信亦可入境泰國。

▲ 泰國布吉島將會在 7 月 1 日率先開放予海外遊客。

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至於泰國布吉島將會在 7 月 1 日率先開放予海外遊客，入境人士須持新冠疫苗接種證明，而所接種的疫苗必須經泰國政府或世衛認證的疫苗，且距離第二針接種時間超過 14 天但不超過 1 年。

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