【高科技超市】顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術

電商亞馬遜(Amazon)在超市業務再有新進展。公司在美國境內開設首間大型 Amazon Fresh,並採用 Just Walk Out 技術,意味著顧客無需排隊付款,透過其亞馬遜帳號扣款即可。

無人技術是 Amazon Fresh 的最大特色,顧客進入超市前,須透過手機掃描二維碼確以登入亞馬遜帳號,在離開前也須從指定出口再次掃描二維碼完成確認,並完成支付程序。新店也允許顧客使用 Amazon One 掃描他們的手掌,或插入與亞馬遜賬戶連結的信用卡進入店舖。顧客除了透過 Just Walk Out 無人店技術快速完成購物,店內亦提供亞馬遜研發的 Dash 購物車,讓只購買少量商品的消費者直接在購物車完成付款,無需再排隊付款。

亞馬遜除了在美國開設 Amazon Fresh ,在今年 3 月首次將業務拓展到英國。店舖同樣使用 Just Walk Out 無人店技術,顧客免排隊即可完成付款程序。超市除了售賣鮮蔬和雜貨,亦有售賣熟食,而超市的營業時間為早上 7 時至晚上 11 時。

