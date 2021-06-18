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【高科技超市】顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術

數碼轉型 09:52 2021/06/18

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電商亞馬遜（Amazon）在超市業務再有新進展。公司在美國境內開設首間大型 Amazon Fresh，並採用 Just Walk Out 技術，意味著顧客無需排隊付款，透過其亞馬遜帳號扣款即可。

玩轉 AR 剪髮兼賣洗頭水 Amazon 倫敦設首間髮型屋見下頁

無人技術是 Amazon Fresh 的最大特色，顧客進入超市前，須透過手機掃描二維碼確以登入亞馬遜帳號，在離開前也須從指定出口再次掃描二維碼完成確認，並完成支付程序。新店也允許顧客使用 Amazon One 掃描他們的手掌，或插入與亞馬遜賬戶連結的信用卡進入店舖。顧客除了透過 Just Walk Out 無人店技術快速完成購物，店內亦提供亞馬遜研發的 Dash 購物車，讓只購買少量商品的消費者直接在購物車完成付款，無需再排隊付款。

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

亞馬遜除了在美國開設 Amazon Fresh ，在今年 3 月首次將業務拓展到英國。店舖同樣使用 Just Walk Out 無人店技術，顧客免排隊即可完成付款程序。超市除了售賣鮮蔬和雜貨，亦有售賣熟食，而超市的營業時間為早上 7 時至晚上 11 時。

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Photo：Amazon

撰文 : 廖淑瑩

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