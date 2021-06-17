【第二彈】H Plus  KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 Level 3 售 $68 盒起

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HK Medical Mask 新四色口罩! Level 3 獨立裝售 $50 盒
香港口罩廠家港口罩 H Plus 表示，正發售 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩。
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今次廠方推出出 3 款女士款 KOUPEN CHAN 口罩和 1 款中童口罩。女士款分別為 :凍奶茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒﹔ 凍桃茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒﹔凍抹茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒。
此外，中童晴天白色 • Pattern款（尺寸145mm，30片獨立包裝），售價為 $138 盒。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟