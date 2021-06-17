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【第二彈】H Plus  KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 Level 3 售 $68 盒起

行內熱話 01:42 2021/06/17

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香港口罩廠家港口罩 H Plus 表示，正發售 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩。
             
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次廠方推出出 3 款女士款 KOUPEN CHAN 口罩和 1 款中童口罩。女士款分別為 :凍奶茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒﹔ 凍桃茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒﹔凍抹茶 • 壓紋款(尺寸160mm，15片獨立包裝）售價為 $68 盒。

此外，中童晴天白色 • Pattern款（尺寸145mm，30片獨立包裝），售價為 $138 盒。

【其他內容】 破底價! 3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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