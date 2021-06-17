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【疫市營商】 酒店及航空公司需求跌 野生食用菌商轉攻零售兼營凍肉生意

商管策略 10:19 2021/06/17

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疫情下凍肉店生意增加，有專營野生食用菌的品牌疫情下已擴充兩間門市分店，兼營凍肉生意望分一杯羹。事隔一年多，街上凍肉店林立、成行成市，疫情緩和之際重暫部署，整裝待發著力餐飲食品供應。

聯記號旗下菁雲品牌於 2003 年成立，專營雲南野生食用菌公司、同售健康養生食品，酒店及航空公司是主要企業客戶，而廚師為主要服務對象，同時零售及網上業務。聯記號有限公司執行董事黃詩鍵（Nelson）表示：「我們主要業務是餐飲業務，故 3 間零售店可慢慢發展。去年疫情嚴峻期間，不斷有訂單取消，餐飲業務生意銳跌約 7 成；相反零售業務回升跡象，但始終佔少數。」

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疫情蔓延一年半，企業開源節流、重新部署成為關鍵。黃詩鍵指唯一出路是「開源」和「節流」，除人力資源外可減則減，當中包裝和運輸的工序暫不外判，改由自家團隊兼營，在不減人力資源下，適當地採取「節流」方案。長遠而言，疫情持續經營開支大，要開闢增加收入的途徑，先拓充兩間新零售店。

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坑口和杏花邨的菁雲分店於去年 8 月疫市開張，黃詩鍵又說：「由 3 變 5 間店舖空間變多，加上疫情下餐飲業嚴重受挫，部份行家『砸貨』，他們賣價低於超市價錢，所以店方開始拓展凍肉生意，一來幫行家、二來增加店舖營業額。」

一年多疫情，街上凍肉店林立、成行成市，企業需調整計劃。黃詩鍵又稱，隨疫情緩和餐飲業續漸恢復正常，所以暫緩再加開門市分店計劃，集中餐飲業務發展，並著眼於季節性產品、整裝待發，繼續搜羅優質養生健康的新產品，供給餐飲企業客戶。

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撰文 : 鍾采餘

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