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【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產

業界頭條 15:12 2021/06/17

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全素辣椒醬月賣千瓶。

疫情緩和、愈來愈多人決定創業引致租金上升，有大受市場歡迎的港產全素辣椒醬品牌，卻因為難以找到租金合宜的新工場，業務在半年來一度停歇。

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去年九年創辦的品晉食品集團主打全素食品，其中又以全素辣椒醬最受歡迎，創辧人鄧卓寧說：「香港人在疫情裏愈來愈注重健康，健康的食品市場都大。同時市場上亦的確缺少純素辣椒醬的同類產品，可以說是填補了市場缺口。」

品晉食品集團有限公司創辧人鄧卓寧。

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產品在 4 個月裏賣出 4,000 瓶， 大受歡迎。鄧卓寧希望尋找新工場以增加產能，可惜一直未能找到心儀場地，說：「因為當初我們是頂租尾來生產產品。現在想再找一個大點，效率可以做得更好的新場，可是周圍的租金升了非常多，平均升了差不多升了七千元 。本來一個 800 呎的場地可能只要13,000 左右，現在要去到 20,000。」

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鄧卓寧估計租金與多了市民創業有關，當觀塘租金變貴，原有租戶便搬入葵涌、葵涌租戶頂不下去便搬去大埔，市場平衡後一樣是升得愈來愈高。

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半年裏鄧卓寧前後看了五十個單位，但仍未找到合適場地，說：「如果搬入將軍澳、油塘等地，運輸成本就會變得非常高。品牌暫時停了半年，我本身亦是退休人仕，相應之下其實沒什麼壓力，也不太急。有好的地方落腳最重要，場地方面未來可能會和其他公司合作，不過為了保證質量，肯定不會找代加工，自己落手落腳去完成產品。今年之內希望可以再和大家見面。」

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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