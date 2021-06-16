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家港口罩父親節優惠 口罩全面 8 折優惠

行內熱話 18:17 2021/06/16

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香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正提供口罩 8 折優惠。
             
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

家港口罩表示，現正推出父親節優惠，即日起至 6 月 20 日，買家凡購買家港、 Mask maker 和Face Armor 口罩，皆獲 8 折優惠。注意優惠只限銅鑼灣和尖沙咀門市。

【其他內容】 破底價! 3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個

  •  

【其他內容】   對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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