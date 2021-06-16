家港口罩父親節優惠 口罩全面 8 折優惠

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正提供口罩 8 折優惠。



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家港口罩表示，現正推出父親節優惠，即日起至 6 月 20 日，買家凡購買家港、 Mask maker 和Face Armor 口罩，皆獲 8 折優惠。注意優惠只限銅鑼灣和尖沙咀門市。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。