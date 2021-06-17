  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】辭職成寵物服飾設計師 女生堅持「香港製造」振興本地製衣業

商管策略 16:03 2021/06/17

分享：

不少有飼養寵物的主人，喜歡為「主子」購買服飾。不過市面上的寵物服飾質素參差，可以令寵物出現皮膚敏感。有香港女生眼見這個情況，索性辭去正職，半途出家成為寵物服飾設計師，更邀請本地老裁縫製作寵物服飾，希望振興本地製衣業。

踩入男人地盤！港女毅然辭職創立西裝專門店 靠創作意念突圍見下頁

momotone 主打簡約、中性路線，以日本環保布料製作，而每款服飾更有 8 個尺寸選擇。創辦人 Twiggy Mo 原本從事創作工作，後來毅然放棄全職工作，成為寵物服飾設計師。「我家養了兩隻是加拿大無毛貓。因為無毛貓比較怕冷、皮膚脆弱，我曾經在坊間購買一些寵物衫，即使一件3、4百元的衣服，也因為布料問題，令牠們皮膚敏感，加上無毛貓的體型較小，因而萌生一個意念，創立寵物服飾品牌。」

Twiggy 在選料上十分小心，她參考不少資料，最後選用日本環保布料。她表示，品牌的創作理念除了耐穿和舒適，也希望在製作過程中減少對環境的污染。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

香港製作也是 Twiggy 堅持之一，即使製作成本高，她仍堅持找本地製衣廠生產服飾。「以往不少香港人在大品牌背後默默努力，當作品有人欣賞時，卻不知道背後的有一群默默耕耘的人，因此希望透過自己的品牌帶出香港製造。」momotone 現時以網上銷售為主，而品牌早前與南豐紗廠 The Common Ground合作，在店內售賣貨品。Twiggy 不想產品只在寵物店中售賣，希望產品可以讓更多人接觸，期望未來與一些主張環保及可持續發展理念的企業合作。

港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根見下頁

先市集擺檔儲客 特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場
2021/06/11
【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場
【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？
2021/06/13
【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？

你可能感興趣

【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場
19:38 2021/06/11
【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場
【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？
00:00 2021/06/13
【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？
創業 時裝服飾 香港

下一篇文章

迪士尼「願望號」2022 年啟航 ! 「海上樂園」成救市新招？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣