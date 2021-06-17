【香港製造】辭職成寵物服飾設計師 女生堅持「香港製造」振興本地製衣業

不少有飼養寵物的主人，喜歡為「主子」購買服飾。不過市面上的寵物服飾質素參差，可以令寵物出現皮膚敏感。有香港女生眼見這個情況，索性辭去正職，半途出家成為寵物服飾設計師，更邀請本地老裁縫製作寵物服飾，希望振興本地製衣業。

踩入男人地盤！港女毅然辭職創立西裝專門店 靠創作意念突圍【見下頁】

momotone 主打簡約、中性路線，以日本環保布料製作，而每款服飾更有 8 個尺寸選擇。創辦人 Twiggy Mo 原本從事創作工作，後來毅然放棄全職工作，成為寵物服飾設計師。「我家養了兩隻是加拿大無毛貓。因為無毛貓比較怕冷、皮膚脆弱，我曾經在坊間購買一些寵物衫，即使一件3、4百元的衣服，也因為布料問題，令牠們皮膚敏感，加上無毛貓的體型較小，因而萌生一個意念，創立寵物服飾品牌。」

Twiggy 在選料上十分小心，她參考不少資料，最後選用日本環保布料。她表示，品牌的創作理念除了耐穿和舒適，也希望在製作過程中減少對環境的污染。

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香港製作也是 Twiggy 堅持之一，即使製作成本高，她仍堅持找本地製衣廠生產服飾。「以往不少香港人在大品牌背後默默努力，當作品有人欣賞時，卻不知道背後的有一群默默耕耘的人，因此希望透過自己的品牌帶出香港製造。」momotone 現時以網上銷售為主，而品牌早前與南豐紗廠 The Common Ground合作，在店內售賣貨品。Twiggy 不想產品只在寵物店中售賣，希望產品可以讓更多人接觸，期望未來與一些主張環保及可持續發展理念的企業合作。

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