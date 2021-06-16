【K Kwong 推介】 香港製造 x 德國用料! Level 3 口罩$40/50 個起 具多種款式選擇

K Kwong 在 Facebook 指，又為用戶尋找到優質的香港製造口罩優惠。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次優惠的發售地點在官塘，只限 6月17日(星期四) 和 6月18日(星期五) 12:00pm 至 7:00pm。今次發售的有多款口罩，包括 : 售 $40/50個起的最高級別德國熔噴布港產口罩、十二生肖圖案口罩禮盒裝、5片裝圖案口罩和中童口罩等等，售價詳情可見下圖。

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地址:觀塘工業中心二期8樓K室 (地鐵D出口天橋落)

發售時間:



6月17日(星期四) 12:00-7:00pm

6月18日(星期五) 12:00-7:00pm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。