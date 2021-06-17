迪士尼「願望號」2022 年啟航 ! 「海上樂園」成救市新招？

疫情令旅遊業陷入寒冬，但隨著各國準備開關迎接暑假旅遊旺季，而本身擁有 4 艘大型郵輪的迪士尼，其最新下水的第五艘郵輪「願望號」（Disney Wish），亦即將啟航。新郵輪內加入大量熱門 IP 作品 ，如 Star Wars、Marvel 等的新元素。雖然迪士尼樂國在疫情下收入大減，而這個 「海上樂園」能否成為疫市反擊的武器？

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「願望號」中庭是一個三層樓高的豪華禮堂，旋轉樓梯旁邊有灰姑娘雕像。郵輪有一個以電影星球大戰為主題的休息室，內部以飛船為設計風格，展出各類飛船、戰鬥機、穿梭機等。此外，郵輪亦設有電影《冰雪奇緣》、《美女與野獸》主題餐廳，以及各種遊樂設備，藉以吸引消費者上船。

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雖然迪士尼並非郵輪巨頭，但其在郵輪業務的表現不錯。在 2011 年，迪士尼郵輪業務中有 1.95% 的全球市佔率。到了 2015 年，迪士尼郵輪公司在全球郵輪市場客運量和收入分別佔 2.8% 及 2.4%。靠動畫起家的迪士尼，現時的發展仍以內容為主，而兩大業務主題樂園和郵輪，同樣也是迪士尼的王牌。不但拉近迪士尼 IP 與大眾的距離，也透過品牌商品和零售，讓迪士尼品牌文化進一步拓展。

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Photo：Disney