速遞員隨時被取代？FedEx 夥初創研發無人送貨車 降低運送成本

為了節省成本，愈來愈多企業開始將機械人應用在業務上。美國快遞公司 FedEx 為了降低運輸成本，開始研究無人車送貨的可行性。公司最近初創 Nuro 合作，研發無人送貨車，意味著無人送貨或會成為 FedEx 的運送選項之一。

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據悉，FedEx 已經與 Nuro 達成協議，合作研發專用無人送貨車，目前雙方已在美國休斯敦開始測試車輛。Nuro 負責人 Cosimo Leipold 表示，FedEx 與公司合作，希望可以從運送貨物中，獲取最大收益。FedEx 先進科技及研發部門副總裁 Rebecca Yeung 指，無人送貨車可用於處理偏遠地區或深夜時間等交收貨物的低效益工作。

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研發無人送貨車，也不代表 FedEx 會裁減人手。Rebecca 續指，採用無人送貨車不是為了減少司機，而是解決一些令人頭痛的工作。Nuro 目前與連鎖薄餅店 Domino's、零售商 Kroger Co 合作，在休斯敦使用無人車送貨，並於三藩市等特定路段，使用無人車配送服務。

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Photo：FedEx Newsroom、Autobala、NURO