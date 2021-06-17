【營銷策略】月吸過億用戶！Spotify 一招成最大音樂串流平台

音樂串流產業競爭激烈，在 2006 年創立的 Spotify 並不是首間從事音樂串流的企業，也不是第一個推出訂閱制服務的業者。平台成立 15 年，每月活躍用戶數約 3.56 億人，要成為市場的龍頭，最重要是抓到消費者的痛點。

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Spotify 成立初期，所有的唱片公司被 P2P 平台或其他檔案分享平台打敗，例如美國的 Napster、瑞典的 The Pirate Bay 等。這類網站可以讓用戶透過該平台，分享儲存在電腦裏的音樂、電影等檔案，不用經過中央伺服器，直接以點對點方式，讓用戶自由下載。平台創辦人 Daniel Ek 發現大部分消費者習慣用 P2P 下載音樂，但唱片公司、歌手卻只能看著實體唱片銷售大跌，或靠演場會等增加收入。這令 Ek 決定創立一個免費、快速且合法的音樂下載平台，打擊盜版。

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Spotify 能持續吸引用戶的原因是其下載速度，P2P 下載雖然方便，但用戶仍需等到下載完成才能收聽。但 Spotify 則標榜下載 0.2 秒後能立即播放的技術，做出差異。此外，為了解決在聽歌時，就算網絡不穩也不會令音樂中斷，他們建立一個系統，可以預先下載或緩衝接下來可能會聽的歌曲。雖然要預測用戶聽甚麼歌有難度，但如果用戶要聽的歌已經儲存在播放清單中，就能將剩下的歌先放在候補清單並提前讀取，讓這些歌曲可以在裝置中準備播放。

流暢的網上播放技術讓 Spotify 大受歡迎，加上免費的音樂服務，2008 年 10 月在瑞典正式推出時，平台從每個月僅 1,800 多名註冊用戶，到 12 月就已經超過 20 萬用戶。隔年 3 月 Spotify 用戶數已經急增至百萬，同年 9 月用戶超過 320 萬。Spotify 今年公布的業績顯示，在全球 178 個市場中，每月活躍用戶數約有 3.56 億人，其中付費用戶數達 1.58 億人。

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