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一場疫情看破公司嘴臉？美國現「憤怒離職潮」 邊個一個行業離職率最高?

商管策略 18:15 2021/06/16

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一場疫情，揭視企業對員工的健康保障和工作環境，同時激發勞工「反思」自己是否適合現有的工作。自 4 月起，美國已有 400 萬名勞工辭職，創 20 年以來新高，而「憤怒離職」在一個行業更為常見。

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疫情令員工重新審視公司的各項措施，導致「憤怒離職潮」在美國職場再次出現。《Business Insider》報導，一名在連鎖雜貨店 Dollar General 工作的員工每日負責店鋪開關，但疫情改變一切。因所在地區的防疫措施不斷改變，讓店舖經理神經繃緊，開始在工作時言語攻擊或諷刺該員工，這種工作環境加上低薪，最終令他與經理爭執後，決定離職。

員工「裸辭」的原因，是對工作的期待因疫情改變，一些人希望能夠維持彈性的在家工作模式，一些人則想回到辦公室，因此當公司政策與期望不符，他們就可能離職。

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所謂的「憤怒離職」存在已久，基本上有工作存在，就會有憤怒離職的現象，而現時美國似乎處於憤怒離職的「熱潮」中。連鎖快餐店 Wendy's 及 Chipotle 都發生員工一怒之下辭職的事件。憤怒離職情況在低薪的零售業十分常見，就算員工沒有「動怒」到想離職，疫情也成為其中一個因素，讓時薪員工對工作的滿意度下降。據人力資源平台 Traitify 的調查顯示，每 4 位就有 1 位受訪者表示，與一年前相比，他們對現在的工作「有點不滿意」。

員工「裸辭」的原因，是對工作的期待因疫情改變，一些人希望能夠維持彈性的在家工作模式，一些人則想回到辦公室，因此當公司政策與期望不符，他們就可能離職。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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