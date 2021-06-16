【倒閉潮】創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型

▲ 專門供應中學學生午餐飯盒的「樂膳」決定轉型。

有午餐供應商在疫情裏不停虧蝕，黯然轉型，告別了這門從事 13 年的行業。

開學不面對面授課 中小型飯盒商：繼續無生意等死 【見下頁】

專門供應中學學生午餐飯盒的「樂膳」，過往為 10 多間中學提供飯盒，公司董事聶揚聲說：「我們做了 13 年，是第一次連續虧損 18 個月，每個月都要蝕 10 至 20 萬。股東們決定放棄了，公司要轉型。」

▲ 以往公司一天做 5,000 個飯盒。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

聶揚聲嘆息以往公司一天做 5,000 個飯盒，可是疫情期間學校一直停課，復課時學生都只返半日學，飯盒沒有生存空間，現時公司每天僅做 300 個供應給慈善機構榕光社的慈善飯盒，以及 100 多個供應給附近寫字樓的外賣飯盒，入不敷支。

愛女濕疹用藥無效 港爸自製有機產品成功減敏感 決心創嬰幼兒產品品牌助新手爸媽【見下頁】

聶揚聲指出受到限聚令影響，連到會、婚宴業務亦受重創，說：「近日疫情緩和，這方面反而有起色，所以未來我們都會行這條路，現在的 6,000 呎工場太大了，我們會搬去另一個 1,000 呎工場，專做到會、婚宴食品。」

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價【見下頁】

聶揚聲在疫情期間眼見最少三間午飯供應商倒閉，他估計中小型公司在疫情裏將被陸續淘汰，情況持續的話，未來可能只會留下大集團供應午餐，又說：「以往中學在選擇午飯供應商時會進行盲測，校方在味道、價錢中選擇心儀公司。現時有學校和我們說，不用測試了，想直接起用我們的食品，合約直接給我們，但我們也不敢簽。做學校的風險太大了，疫情持續便要繼續蝕，可以說是完全無保障。我們也沒辦法。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！