【管理Tips】 對準「明星員工」提高團隊生產力 主管 3 招打造超強團隊

相信主管們渴求自己團隊中能擁有一位「明星員工」為公司效力提高生產力，但對於如何管理優秀及具才華的員工，又曾否感到困惑呢？

先定義所謂「明星員工」指企業團隊中擔當具才華的員工，彷如表演舞台聚光燈所照射的角色，在人力資源中不可或缺的一部份，他能為整體業績帶來一定增長，又是企業重要的財富之一。正因如此，這些明星員工缺乏培訓變得「自負」，久而久之對自身職位的期許落差，最壞情況可能會選擇離職。以下歸納《天下雜誌》文章中 3 個管理技巧，為免缺失不可多得的人才，主管們不妨試下當中技巧，打造超強團隊。



究竟邊 3 個管理技巧，可打造超強團隊？（按圖點擊放大逐格睇↓）

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