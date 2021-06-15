HK Medical Mask 新四色口罩! Level 3 獨立裝售 $50 盒

香港口罩廠 HK Medical Mask 推出新個新顏色口罩。



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HK Medical Mask 表示，踏入初夏，所以推出新款口罩。今次四款新品都是採用日式四摺，支援 ASTM Level 3 和 BFE & PFE ≥ 98%，尺寸則為 175mm。新口罩提供的顏色分別是 : 粉紅、裸色、黃色和綠色，全皆配上同色的耳帶。此外，粉紅、裸色和黑色都有 160mm 尺寸。

HK Medical Mask 全部四摺款式均會以限時特價 $50/30 個發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。