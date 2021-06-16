  • 31°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情緩和生意重上正軌  繽辦親子日營+學校活動搶生意

商管策略 14:01 2021/06/16

分享：

親子日營大受歡迎。

有歷奇營地在疫情期間轉型，改辦露營營地減低損失。近日疫情緩和，公司決定重新營辦親子日營、學校活動以收復失地。

團隊機構培訓疫下零生意　轉搞家庭露營地周末假日爆場見下頁

「Master Adventure 先鋒歷奇」營地位於元朗，草地營地佔地七萬多平方呎，核心業務包括承包各類活動，例如與康文署合作主辦地區性嘉年華、與中小學合辦歷奇培訓營等。去年疫情爆發，公司毅然在年初轉型，在近一年的時間主打露營服務，想不到大受歡迎，預約常常爆滿。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3


近期疫情緩和，公司決定重回正軌，再開始營辦親子暑期日營、又與學校合辦各項活動。創辦人 Kary Chu 說：「在營商的角度來說，當然辦活動更好，例如學校活動通常 2、3 個小時便完成，相對之下，露營要花接近 23 個小時，時間成本極高。之前做露營可說是沒辦法中的辦法，不過另一個好處是打響了品牌。現在親子暑期日營供不應求，未來會開多兩班，合共八班，活動市場需要。」

新形態港產手機遊戲 玩家交流作為主軸 Many as 1 破市場框框! 見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升
2021/06/15
【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升

你可能感興趣

【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升
18:47 2021/06/15
【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升
商業營銷 疫情 露營 康文署 品牌 服務 元朗

下一篇文章

Google 原來唔係叫 Google ! 串錯字成就網上 no1 品牌 名字由來歷史沿於數學單位?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣