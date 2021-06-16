疫情緩和生意重上正軌  繽辦親子日營+學校活動搶生意

▲ 親子日營大受歡迎。

有歷奇營地在疫情期間轉型，改辦露營營地減低損失。近日疫情緩和，公司決定重新營辦親子日營、學校活動以收復失地。

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「Master Adventure 先鋒歷奇」營地位於元朗，草地營地佔地七萬多平方呎，核心業務包括承包各類活動，例如與康文署合作主辦地區性嘉年華、與中小學合辦歷奇培訓營等。去年疫情爆發，公司毅然在年初轉型，在近一年的時間主打露營服務，想不到大受歡迎，預約常常爆滿。

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近期疫情緩和，公司決定重回正軌，再開始營辦親子暑期日營、又與學校合辦各項活動。創辦人 Kary Chu 說：「在營商的角度來說，當然辦活動更好，例如學校活動通常 2、3 個小時便完成，相對之下，露營要花接近 23 個小時，時間成本極高。之前做露營可說是沒辦法中的辦法，不過另一個好處是打響了品牌。現在親子暑期日營供不應求，未來會開多兩班，合共八班，活動市場需要。」

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