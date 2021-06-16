【BNO 移英】 一豚豬手即將登陸英國開分店 將聘請港人他鄉互助 

▲ 「一豚豬手」即將登陸英國 。

香港品牌「一豚豬手」即將登陸英國，為當地港人提供工作崗位。公司更擬透過加盟店制度在英國進一步擴張，壯大品牌影響力。

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在 2018 年創辦的「一豚豬手」主打高性價比的新派西式燒味、日式滷水，深受市民歡迎，至今共有 10 間門市並分佈於香港各區民生地段。未來首間海外店將座落英國伯明翰，總監樊梓康（Larry）已先一步到英國視察，他說：「伯明翰店預計在下半年開業，到時會請 4 、5 名員工，希望能夠請到香港人。除了英國，未來我們也打算在新加坡、台灣開業，英國會是海外第一步。」

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Larry 表示近年英國成為港人移居首選，「一豚豬手」在當地開業後會引入加盟店制度，屆時將可提供更多工作崗位，又說：「英國的舖頭將會加入茶飲元素，到時會提供類似珍珠奶茶的飲品。為了更好地幫助去英國的年青創業者，他們可以先在香港舖先進行培訓，到學識一門技能之後便到我們的英國舖上班。到時可以有一技傍身，在當地起步。」

「一豚豬手」在英國穩定後，便會開始大力引進香港品牌。Larry 指出現時亦有香港品牌在英國超市上架，當中他們亦有穿針引線，例如香港的掛耳奶茶、豉油等等。未來他們希望能在自家實體店直接售賣香港產品，方便當地香港居民。

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