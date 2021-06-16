Google 原來唔係叫 Google ! 串錯字成就網上 no1 品牌 名字由來歷史沿於數學單位?

提起網上搜索引擎， no1 非 Google 莫屬，品牌最初成立要追溯回 1998 年，兩位創辦人來自美國史丹佛大學（Stanford University）說起。

1998 年美國史丹佛大學 Larry Page 和 Sergey Brin 兩位學生正準備開發搜索引擎，並開始構思姓名。綜合外媒報道，史丹佛大學 David Koller 是最初開設 Google 網頁的始創人，而兩位學生當時將世界搜索引擎名為「BackRub」，所以這名字可說是 Google 的前身。

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當時「BackRub」名子的典故，原於「Back links」在互聯網的重要性及相連的關係，應用在史丹佛大學系統之中。直至 1997 年，Larry Page 認為這個名稱相對普通，開始重新構思搜索引擎名字。

根據外媒稱，史丹佛大學畢業生 Sean Anderson 及 Koller 一同集思廣益並構思出「googolplex」 ，用意為「能儲存大量資訊網絡」，將其縮寫為「googol」意思 10 進位，指 1 之後 100 個 0，代表巨大的意思；其後因註冊公司名稱時因意外錯誤填成 google，「Google」 品牌就此誕生。

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