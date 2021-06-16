【營銷策略】巴黎世家 x Crocs 再推高踭「窿窿鞋」 靠醜搶出新商機？

巴黎世家（Balenciaga）繼 2017 年推出聯同 Crocs 雙厚底塑膠涼鞋後，兩個品牌最近再次聯乘，推出高跟塑膠涼鞋，引起熱議。似乎「靠醜」已成為品牌另類的行銷模式。

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這對高跟塑膠涼鞋有綠色、灰色、黑色 3 種顏色可選，由 Crocs 經典的塑膠涼鞋和黑色高跟組成，涼鞋依然是塑料質感，而高跟看起來就像一根水管。這款外型獨特的高跟塑膠涼鞋的售價也非常奢侈，據《CNN》報導，這款高跟塑膠涼鞋的售價為 1,000 美元（約 7,761 港元），而第一代巴黎世家與 Crocs 推出的雙厚底塑膠涼鞋的售價為 850 美元（約 6,597 港元）。

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雖然巴黎世家與 Crocs 推出的產品外型「獨特」，但他們的合作其實並不令人意外。Crocs 於 2002 年面世時， 標榜柔軟、輕身的鞋款，深受不少需要長時間站立的打工仔歡迎。 但同時，它也因為「醜」而受到極大爭議。《時代》周刊曾指 塑膠涼鞋是 「50 個最糟糕的發明」之一，表示其毫無美感，很多時尚人士也批評其是繼 UGG 靴子後最醜的鞋子，網上甚至出現反 塑膠涼鞋 的聯盟。但事實上，Crocs 和 UGG 卻成功吸引大批人士購買。

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Photo：Balenciaga、Crocs