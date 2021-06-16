【老闆的心聲】WFH 遠距工作非人人接受？加薪升遷機會隨時比在辦公室工作的員工低

疫情催生遠距工作，為打工仔帶來便利。雖然遠距工作可以減少員工在辦公室聚集，不過並非所有老闆都接受這種工作模式，甚至令加薪、升遷的機會隨時比在辦公室工作的同事低。

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紐約房地產平台 SquareFoot 創辦人 Jonathan Wasserstrum 早前接受《The Atlantic》訪問時表示，讓員工全面遠距工作雖然是最理想的方式，但對公司老闆來說，這卻會令工作效率大打折扣。Wasserstrum 認為，這種工作模式不一定能帶來成效，與在辦公室工作的差別是，老闆很難評估或觀察員工的工作態度、處理方式等，繼而給予獎勵。

美國東北大學（Northeastern University）去年發表的研究指出，遠距工作的員工在薪金增長速度通常較慢，且遠距頻率、程度影響薪金高低。研究結果雖然將矛頭指向遠距工作造成負面影響，但這種的新型工作模式會扼殺那些願意花時間、待在辦公室的員工的努力。

▲ Wasserstrum 認為，這種工作模式不一定能帶來成效，與在辦公室工作的差別是，老闆很難評估或觀察員工的工作態度、處理方式等，繼而給予獎勵。

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不過線上協作工具 Coda 創辦人 Shishir Mehrotra 卻是遠距工作的支持者，在疫情期間更大力宣傳其好處。他認為，辦公室只是公司提供的一種服務，讓員工有地方工作，但不應限制工作地點。公司 120 位員工一年大約只需要見面 4 次，讓員工們定期聯繫。

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