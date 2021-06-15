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WFH 視像會議襯衫無難度？ 加拿大服裝品牌 Harry Rosen 推「綠幕恤衫」開 Cam 任意轉換造型

數碼轉型 17:20 2021/06/15

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新冠肺炎疫情視像會議成一眾上班族 WFH 開會常態，最近加拿大服裝品牌 Harry Rosen 對準打工仔經常使用 《Zoom》 視像應用程式，每日配襯所煩惱，推出「綠幕恤衫」活動。

Harry Rosen 推出「綠幕恤衫」（Green Screen Shirt）活動，標榜可配合 《Zoom》 視像應用程式，任意轉換不同圖案和款式，計劃在父親節前送出 20 件恤衫。參與者先追蹤 Harry Rosen Instagram 官方專頁完成一系列程序，包括點贊帖文、推薦兩位朋友，方可贏取「綠幕恤衫」一件。

官網建議，第一步用家先穿上綠色恤衫，之後虛擬背景選取「已有綠幕背景」，上傳恤衫設計圖案及款式，點選「手動取背影顏色」和恤衫便可。

【乘機賣傢俱】視像會議家中太多雜物？ 台灣 IKEA 推虛擬美圖 締造專業工作實景見下頁

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撰文 : 鍾采餘

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