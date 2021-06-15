  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升

商管策略 18:47 2021/06/15

分享：

在新冠肺炎疫情下，日本宣布緊急事態宣言，令不少食肆縮短營業時間，導致生意大減。據帝國數據銀行資料顯示，自去年 2 月以來，因疫情而宣布破產的公司已達 1,600 間，預料破產宗數將會持續上升。

遊客大減也不怕！京都手信店轉型售賣蔬果 獲本地顧客愛戴見下頁

據帝國數據銀行資料顯示，受疫情影響而破產的公司，以及停止業務並開始準備重組的公司，由去年 2 月起總數達 1,600 間。從行業來看，餐飲業仍然是破產重災區有 265 間，其次是建造業（155間）、酒店業（92間）。

據帝國數據銀行資料顯示，自去年 2 月以來，因疫情而宣布破產的公司已達 1,600 間，預料破產宗數將會持續上升。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

機構表示，早前宣布進入緊急狀態的地區，企業銷售額持續下降，特別是餐飲業，預計未來企業破產宗數可能會增加。機構又指，隨著餐飲業破產宗數持續上升，連帶從事維修、室內設計的企業，其破產宗數將會上升。

日航疫市推廉航品牌ZIPAIR  3 招改變廉航經營模式見下頁

日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【經營策略】改名真係好重要！Häagen-Dazs 如何將普通雪糕變成高級奢侈品？
2021/06/11
【經營策略】改名真係好重要！Häagen-Dazs 如何將普通雪糕變成高級奢侈品？
【進軍電商】不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入
2021/06/11
【進軍電商】不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入

你可能感興趣

【經營策略】改名真係好重要！Häagen-Dazs 如何將普通雪糕變成高級奢侈品？
18:25 2021/06/11
【經營策略】改名真係好重要！Häagen-Dazs 如何將普通雪糕變成高級奢侈品？
【進軍電商】不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入
21:20 2021/06/11
【進軍電商】不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入
商業營銷 商業財務 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 餐飲 日本

上一篇文章

【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」

下一篇文章

【救市攻略】遊客大減也不怕！京都手信店轉型售賣蔬果 獲本地顧客愛戴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣