【跌勢未止】調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升

在新冠肺炎疫情下，日本宣布緊急事態宣言，令不少食肆縮短營業時間，導致生意大減。據帝國數據銀行資料顯示，自去年 2 月以來，因疫情而宣布破產的公司已達 1,600 間，預料破產宗數將會持續上升。

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據帝國數據銀行資料顯示，受疫情影響而破產的公司，以及停止業務並開始準備重組的公司，由去年 2 月起總數達 1,600 間。從行業來看，餐飲業仍然是破產重災區有 265 間，其次是建造業（155間）、酒店業（92間）。

▲ 據帝國數據銀行資料顯示，自去年 2 月以來，因疫情而宣布破產的公司已達 1,600 間，預料破產宗數將會持續上升。

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機構表示，早前宣布進入緊急狀態的地區，企業銷售額持續下降，特別是餐飲業，預計未來企業破產宗數可能會增加。機構又指，隨著餐飲業破產宗數持續上升，連帶從事維修、室內設計的企業，其破產宗數將會上升。

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