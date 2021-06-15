【告別996】騰訊試行每周三 6 時強制下班 OT 需申請 網民嘲：變相 WFH

「996」工作制在內地科技界盛行，但它卻引起社會關注。不過這種工作模式或有望改變，騰訊旗下從事手機桌遊戲開發的光子工作室於昨日推行「強制不加班雙休」的措施，要求員工每周三必須在晚上 6 點下班，並需按照法定節日休假。如因特殊情況需要加班，須提前向上司申請並闡明理由。

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內媒《證券時報》引述光子工作室發出內部通告稱，由 6 月 14 日起嚴格遵守「周三健康日」，即每周三準時晚上 6 時下班，而其他工作日不遲於晚上 9 時離開辦公室。通告又指，週末與法定節假須按照國家規定進行休假，並嚴禁員工週末連續兩日加班。但員工需要在周六加班，必須提早向上司申請並闡明理由。

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對於騰訊推出新措施「試水溫」，不少業內人士表示歡迎，但有內地網友表示，「本來是《勞動法》的規定，現在成了『強制』，還要說成『福利』。有的行業沒法按正常工作時間來算，但是大部分本來就該遵守。」、「強制下班，帶電腦回家，繼續加班！」、「是不是工作都帶回家幹了，反而還沒了加班費。」

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