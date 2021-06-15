  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【告別996】騰訊試行每周三 6 時強制下班 OT 需申請 網民嘲：變相 WFH

商管策略 16:37 2021/06/15

分享：

「996」工作制在內地科技界盛行，但它卻引起社會關注。不過這種工作模式或有望改變，騰訊旗下從事手機桌遊戲開發的光子工作室於昨日推行「強制不加班雙休」的措施，要求員工每周三必須在晚上 6 點下班，並需按照法定節日休假。如因特殊情況需要加班，須提前向上司申請並闡明理由。

996、715 受科技企業推崇 連馬雲都讚好 內地病態 OT 文化揭示打工仔辛酸見下頁

內媒《證券時報》引述光子工作室發出內部通告稱，由 6 月 14 日起嚴格遵守「周三健康日」，即每周三準時晚上 6 時下班，而其他工作日不遲於晚上 9 時離開辦公室。通告又指，週末與法定節假須按照國家規定進行休假，並嚴禁員工週末連續兩日加班。但員工需要在周六加班，必須提早向上司申請並闡明理由。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

對於騰訊推出新措施「試水溫」，不少業內人士表示歡迎，但有內地網友表示，「本來是《勞動法》的規定，現在成了『強制』，還要說成『福利』。有的行業沒法按正常工作時間來算，但是大部分本來就該遵守。」、「強制下班，帶電腦回家，繼續加班！」、「是不是工作都帶回家幹了，反而還沒了加班費。」

移民佳音！Facebook 允許員工長期 WFH 兼助員工遷往他國工作見下頁

疫後經濟復甦全球勞工大短缺! 散工轉正職 隨時令零工經濟陷危機？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【救市攻略】日航疫市推廉航品牌ZIPAIR 3 招改變廉航經營模式
今日
【救市攻略】日航疫市推廉航品牌ZIPAIR 3 招改變廉航經營模式
全球半導體短缺竟與長鞭效應有關？企業準確預測需求 3 招 即可避免產品短缺
2021/06/11
全球半導體短缺竟與長鞭效應有關？企業準確預測需求 3 招 即可避免產品短缺

你可能感興趣

【救市攻略】日航疫市推廉航品牌ZIPAIR 3 招改變廉航經營模式
今日 13:35
【救市攻略】日航疫市推廉航品牌ZIPAIR 3 招改變廉航經營模式
全球半導體短缺竟與長鞭效應有關？企業準確預測需求 3 招 即可避免產品短缺
17:18 2021/06/11
全球半導體短缺竟與長鞭效應有關？企業準確預測需求 3 招 即可避免產品短缺
行政管理 勞工權益 騰訊

下一篇文章

【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣