亞馬遜開發 4 款機械人在倉庫中使用 慳人手兼減工作事故

電商亞馬遜（Amazon）最近將機械人應用在其業務中，4 款自家開發的機械人在其倉庫中使用。這 4 款機械人除了可以節省人手，亦可以減少工作事故發生，改善員工的工作環境。

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4 款倉庫用機械人包括可以在倉庫自由移動的小型載貨機械人 Bert、外型像火車可以一次過運送大量貨物的 Scooter、外型像貨車專門用於運送空置的儲物箱 Kermit。至於另一款機械人 Ernie，則為員工上架儲物箱，減少員工經常彎腰或站到高處拿取箱子，讓員工可以用更少動作完成工作。亞馬遜希望透過機械人的協助，有望在 2025 年前將倉庫中的工作事故的宗數減半。

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亞馬遜計劃在 2021 年年底前至少在一個倉庫使用 Scooter，而另一款機械人 Kermit 已在數個倉庫開始試用，在今年年底前將擴展至北美數十個倉庫中使用。亞馬遜引入機械人看似為員工著想，但其經常強調工作效率，此舉可能反而讓機械人更快取代人類從事一些重複性較高的工作。

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