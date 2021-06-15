【一盒齊六色】MASKDPT 仲夏四層納米口罩 限量發售

香港口罩廠 MASKDPT 推售全新的仲夏四層納米口罩 。



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MASKDPT 推出仲夏四層納米口罩)，提供六種顏色口罩，另配以黑色或灰色耳繩系列，一共 12 款。口罩採用的六種顏色分別 : 為霧霾灰 Haze Grey、橄欖綠 Olive Green、沙丘粉 Pink Dune、薄藤紫 Wistaria Violet、石板藍 Slate Blue 及煙熏藍 Smoky Blue。



口罩為香港製造，成人尺寸，ASTM Level 2 級，售價為 $108/30個。每款限量 100 盒，售完即止。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。