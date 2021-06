採用加長 6mm 舒適耳帶 救世 3DMEOW For Kidults 可愛口罩升級登場

香港口罩廠 Savewo 救世表示,3DMEOW For Kidults 可愛口罩已獲升級。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

這次 3DMEOW For Kidults 採用了加長 6mm 舒適型耳帶,由特製軟毛編織製作而成,耳帶表面有微細的柔軟纖維,外表及觸感就像超軟棉既毛巾一樣,使用感受舒適。廠方表示,3DMEOW For Kidults 更採用了全新拉力彈性檢查儀器去計算每批耳帶適當的長度,確保不會造成耳朵痛。3DMEOW For Kidults 是 Level 3 口罩,尺寸為合小臉人士,有 4 色提供,售價為 $169/30 個獨立包裝。



【其他內容】 夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



口罩購買連結<<<

【其他內容】 【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市



【其他內容】 進口高品質! Cross Protection Level 2/3 口罩 售 $50/50 個起



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。