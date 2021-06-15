  • 29°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

採用加長 6mm 舒適耳帶 救世 3DMEOW For Kidults 可愛口罩升級登場

行內熱話 00:56 2021/06/15

分享：

 香港口罩廠 Savewo 救世表示，3DMEOW For Kidults 可愛口罩已獲升級。
            
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

這次 3DMEOW For Kidults 採用了加長 6mm 舒適型耳帶，由特製軟毛編織製作而成，耳帶表面有微細的柔軟纖維，外表及觸感就像超軟棉既毛巾一樣，使用感受舒適。廠方表示，3DMEOW For Kidults 更採用了全新拉力彈性檢查儀器去計算每批耳帶適當的長度，確保不會造成耳朵痛。3DMEOW For Kidults 是 Level 3 口罩，尺寸為合小臉人士，有 4 色提供，售價為 $169/30 個獨立包裝。 


【其他內容】  夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

    點擊圖片放大
    +4
    +3


口罩購買連結<<<

【其他內容】  【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市

【其他內容】 進口高品質! Cross Protection Level 2/3 口罩 售 $50/50 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

相關文章

透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起
2021/06/14
透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起
【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩
2021/06/14
【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩
【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市
2021/06/14
【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市

你可能感興趣

透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起
01:34 2021/06/14
透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起
【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩
01:55 2021/06/14
【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩
【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市
10:27 2021/06/14
【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市
香港 著數優惠 口罩

上一篇文章

【一盒齊六色】MASKDPT 仲夏四層納米口罩 限量發售

下一篇文章

【附優惠詳情】Simply Mask 口罩正式升級至 Level 3! 另推全單減 $20 優惠和新色口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣