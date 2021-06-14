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【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市

商管策略 10:27 2021/06/14

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雖然最近香港的口罩市場靜了下來，不過屈臣氏卻不時推出新款。繼之前推出的WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩後(按此瀏覽詳情)，今次推出近日大熱的 Cool Mask 冰感口罩。
            
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針對香港炎熱的天氣，不少香港口罩廠都改用 QMAX 度高的物料製造口罩，為配戴口罩的用戶提供冰涼快感。例如早前 HK-M 便推出 QMAX 度達 0.3 的冰感口罩(按此瀏覽詳情)。今次屈臣氏將推出自家 WatsMask  Cool Mask 冰感口罩的消息，是由大角咀仁康港灣藥房經經並 FB 流出。

店方在 FB 貼出兩張關於屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩的圖片，一張是功能簡介，一張是口罩相片。根據簡介資料指，Cool Mask 冰感口罩為香港製造，Level 2 防護，一盒有 30 個成人獨立裝口罩。不過店方沒有說明此口罩的 QMAX 值，以及其發售時間和售價，如果日後有最新消息，本網會再作跟進報道。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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