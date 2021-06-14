【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩

內衣品牌 Her own words 再次推出 Sanrio My Melody & Little Twin Stars 口罩。



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今次 Her own words 推出的新款「My Melody & Little Twin Stars」 Banitore 便利妥 3D 立體口罩，以粉紅色及粉藍色創作出是次主題「星空樂園」，設計可愛美觀。口罩提供歐盟 EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR 和 BFE/PFE/VFE>98% 防護，尺寸擁有 XS 碼、S 碼、Ｍ 碼，全香港製造，一盒已提供 2 款星空樂園口罩，售價為 $98 盒 (20 片獨立包裝，2 款 10 片 1 色)。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。