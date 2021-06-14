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透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起

行內熱話 01:34 2021/06/14

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香港口罩廠 H Plus 正發售最新款櫻桃小丸子口罩。
           
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

H Plus 表示，由於上次櫻桃小丸子口罩預售反應熱烈，《櫻桃小丸子》再次同 H-PLUS 攜手合作，推出櫻桃小丸子口罩第二彈 。今次一共有八款成人口罩，及三款中童口罩 (不日發售)，售價為 $45/10 個起。

首批發售的櫻桃小丸子成人口罩，提供 Level 3 防護，新款櫻桃小丸子圖案包括 : 經典• 牛仔布紋款、喵喵貓 • 淺啡款、水族館 • 淺藍款 、小蜜蜂 • 淺黃款、街頭風• 型格薄荷x黑色款、馬卡龍• 彩色漸變款、野口x小丸子x小玉• 粉紅色款和櫻桃家• 淺粉紫款，全部採用透明盒裝包裝，售完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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