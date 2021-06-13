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【KF94款】變身香港製造! Gimans Care x Rilakkuma 輕鬆小熊 超靚童話款立體口罩 Level 3 售 $98 盒

行內熱話 02:28 2021/06/13

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 口罩廠  Gimans Care  表示，將於 14/6 零晨 12 時，發售最新款 Rilakkuma 輕鬆小熊口罩。
           
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次新推出的 Rilakkuma 輕鬆小熊口罩有兩大突破，首先是輕鬆小熊口罩首之為香港本土製造，此外新口罩是採用 KF94 款設計的立體口罩，支援 Level 3 防護，立體款式又更舒適。

今次 Rilakkuma 輕鬆小熊是以 Fairy Tales  為主題設計，印上精美輕鬆小熊圖案，提供淺黃色、藍色同淺綠色三色以供選擇。口罩每盒有 15 片獨立包裝成人立體口罩，售價為 $98 盒。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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