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【網上眾籌出桌遊】香港議會繼續做主題 ! 「選舉工程」續作「木偶工程」 吸引圈外玩家

商管策略 19:13 2021/06/12

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HKOBG 將推出第二題以選舉為主題的桌遊。

不少本地桌遊都會加入本地元素增加代入感，有桌遊再以香港議會做主題推出續作，透過獨特又有代入感的有趣機制吸引圈外玩家，開拓新市場。

加入大量本土元素　港產桌遊突破「小朋友先玩」市場 見下頁

「HKOBG」聯合創辧人 Princeton Wong 表示即將推出的桌遊名為 Puppeteer ，中文名稱暫定為「木偶工程」，是 2016 年公司所推出的桌遊「選舉工程」續作，說：「兩副桌遊都是以選舉作做主題的德式桌遊，玩家交流較間接，『木偶工程』裏玩家要扮演政黨在五大選區搶選票取得話語權，為了取勝需要在選舉中不停進行枱底交易、合縱連橫。」

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

木偶工程與選擇工程一樣都會以眾籌起步，預 7 月左右進行網上眾籌，希望籌得 6 萬港元起步資金並印刷 500 盒，每盒桌遊的零售價大約 300 元左右，睇趕在 11 月立法會選舉前在網店上架。 

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木偶工程的玩法取材自現實，並進行了適量簡化，遊戲人數 4 至 12 人，玩家交流較上一集多，Princeton 說：「國外也有不少以政治作為主題的桌遊。雖然政治並非桌遊主流題材，但政治反而吸引到不少非桌遊的圈外玩家，『選舉工程』甚至比普通桌遊更好賣，近年都有買不到玩家問我們會不會重印，所以我們就乾膽推出續作，完善規則、回饋玩家，亦希望以新遊戲讓更多人明白桌遊的樂趣。」

後疫情找新客戶靠社媒　專家：LinkedIn命中率比Facebook更高見下頁

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撰文 : 陳文政

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