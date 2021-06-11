夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

網店 MISS Mammy 表示，正發售 Calling KF94 立體口罩。



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店方指，Calling KF94 立體口罩為韓國製造，由於設計較薄身，更適合在夏天使用。口罩為成人尺寸，包裝寫上醫學外用(의약외품) ，亦具 FDA 安全認證。口罩售價為 $75/50 個獨立包裝，購買 3 盒的話，更可以 $65/盒購得。



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7 月底到貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。