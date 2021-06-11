【一盒兩款】便利妥 X Her Own Words 雲石紋 3D 限量版口罩 售 $85 盒

香港口罩廠便利妥表示，推出全新限量夏日特別版雲石紋 3D 口罩。



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今次便利妥再跟內衣品牌 Her Own Words 聯乘，不過今次不是推出 Sanrio 口罩，而且推出雲石紋 3D 夏日限量版口罩。口罩一盒兩款，分別印上灰色和藍色的雲石紋，設計獨特。此口罩已在官方網店和百佳超級市場等門市上架。



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便利妥口罩規格

香港製造

20片/盒，獨立包裝

一盒包含藍/白兩款不同顔色，每色10片

於無塵車間(ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩

細菌過濾率≥ 98%

微粒子過濾率≥ 98%

病毒飛沫 ≥ 98%

產品設有中/細/加細，3個碼數

中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm

細碼產品大小：16w x 12.2h cm

加細產品大小：13.5w x 10.5 cm



售價 : $85



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。