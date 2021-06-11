【附優惠詳情】Simply Mask 口罩正式升級至 Level 3! 另推全單減 $20 優惠和新色口罩

香港口罩廠 Simply Mask 表示，旗下的口罩已通過 STC 測試，正式升級為 Level 3。



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此外，Simply Mask 亦為春天系列口罩提供折扣優惠。由即日起至 6 月 30 日前，只要把此帖放在自己的 Facebook wall 超過 20 小時，憑截圖可 Facebook inbox 或 whatsapps 下單即可獲全單減 $20。



春天系列口罩除之前的干枯玫瑰、霧霾紫和霧霾藍外，更加入新的霧霾綠款。春天系列口罩為 Level 3 水平，一盒 50 個售 $99。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。