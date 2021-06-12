健康申報表有 30 幾頁紙？求職者怕私隱洩露太多 人事顧問：不願提供可能影響面試印象

不同企業要求收集入職者的資料內容不一。最近網上流傳一則帖文，求職者面試當日被要求填寫健康申報表，惟事主稱該公司要求填寫資料多於 30 頁紙，皮膚病及風濕病也要上報？有人事顧問指公司要求填寫資料中許多是多餘，而求職者可自行選擇填多與少。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為：「面試環節中，通常企業在最後面試程序，向有意招募人提出安排全身檢查服務。」部分企業要求提供求職者全家關係、姓名、聯絡方法、工作，甚至收入等情況，其實許多資料屬多餘，求職者可自行選擇透露多少。

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周綺萍表示，從商業取向角度，這些公司可能想了解其家人會否是「同行」、競爭對手公司的員工，又或是純粹了解求職者家庭背景而已。說：「公司收集基本資料是正常程序，倘若婚姻狀況等等，與工作相關的基本資料也不願提供，面試官會感覺不合作，可能會影響面試印象。因此，求職者可視乎情況，自己行選擇可透露多少個人資料。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

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