【進軍電商】不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入

串流平台除了收取每個月的訂閱費用，如何創造營收？Netflix 就將旗下多個 IP 變成商品，並在其新推出的網上商店售賣，當中包括怪奇物語（Stranger Things）、獵魔人（The Witcher）等熱門劇集，為進軍電商踏出重要一步。

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Netflix 推出網上商店 Netflix Shop ，可為公司開招新的收入渠道。過去 Netflix 擁有多部熱門劇集的版權，創造營收的渠道只有從用戶手中收取的訂閱費用，未有真正發揮這些 IP 的潛力。另外，Netflix 的用戶增長較為緩慢，美國市場更出現飽和的情況。公司今年 4 月公佈的第一季業績中，全球用戶數目僅增加 398 萬，遠低於外界期望的 620 萬。因此，Netflix 開設網店也是正確選擇。



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Netflix 去年曾與傢具零售商 The Container Store 合作，製作居家改造節目促銷產品，結果成功為 The Container Store 帶來 16.8% 的銷售額，證明影視作品能夠帶動消費者的購物欲望。近年 Netflix 便與沃爾瑪、亞馬遜、Target 等零售商合作，售賣劇集的周邊商品、劇中角色的服飾和劇中出現的家居用品等，而這次則與 Shopify 成立網上商店，自行銷售周邊商品。

Netflix 目前未有開設門市的計劃，畢竟劇集的熱潮不確定性太高，加上大部分作品在完結的熱度會迅速下跌。

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Photo：unsplash、Netflix