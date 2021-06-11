【經營策略】改名真係好重要！Häagen-Dazs 如何將普通雪糕變成高級奢侈品？

夏日炎炎，不少人喜歡吃雪糕「解暑」。一向走貴價路線的 Häagen-Dazs ，原來是由一對猶太人夫婦創立的美國品牌，而品牌名稱更是無心插柳下改成。兩人如何將平平無奇的雪糕，變成雪糕界的「奢侈品」？

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Häagen-Dazs 由 Reuben Mattus 與妻子 Ross Mattus 於 1960 年創立，但當時美國雪糕市場出現割喉式減價戰，令他們要以另類方法經營雪糕品牌。Reuben 認為，品牌的名稱十分重要，一個與眾不同的名字容易引起顧客注意。為了突顯雪糕是由歐洲進口的高檔形象，Reuben 將品牌改成「Häagen-Dazs」，但這個名字在任何語言沒有任何意思，只是 Reuben 自創的名字。他認為，Häagen-Dazs 會讓消費者以為是外來語，而在名字上加上符號可以提高顧客的注意力。

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Reuben 為避免與平價雪糕競爭，就將產品在高檔食材店出售，而當時 Häagen-Dazs 的價格為 75 分美元，比市面上的雪糕貴上 22 分美元。他認為，品牌無法在維持品質的情況下，進行割喉式減價。但如果專注雪糕品質，價格再高也會吸引消費者購買。這個曾被《時代雜誌》稱為「雪糕界的勞斯萊斯」，在全球開設超過 800 間門市。

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