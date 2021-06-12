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【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？

行內熱話 13:37 2021/06/12

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不少人都喜歡日本的蜜瓜包（メロンパン），蜜瓜包表皮經烘焙後變成蜜瓜一般的裂紋，咬落香甜之餘香脆可口，如果當中夾入雪糕就更加美味。日本有幾個超喜歡蜜瓜包的學生就表示想經常聞到它的麵包香，於是想到將蜜瓜包結合口罩，推出特別版本的蜜瓜包口罩（メロンパンのマスク）。 
           
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日媒報道，這款蜜瓜包口罩由幾名 19、20 歲的大學生設計，並由「悟空のきもち THE LABO」以及蜜瓜包專門店「Melon de melon」專門店共同研發。官方聲稱蜜瓜包口罩經第三方機構測試，證明能阻隔飛沫噴出。在發售前，他們曾在江之島試戴蜜瓜包口罩，亦曾在東京涉谷、秋葉原派發約 200 個蜜瓜包口罩，引來不少網民熱議。

官方就表示他們的原意是希望製作一件能令人開心的防疫工具，雖然未知蜜瓜包口罩實際上又沒有防疫的作用，但用來打卡就似乎是一流的選擇。官網顯示一套 5 個蜜瓜包口罩售價為 1,800 円（約 HK$128），大家又有沒有興趣入手打卡？

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 梁綺文

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