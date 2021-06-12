網上訂購! 台灣乾杯集團推「宅家乾杯」! 電烤盤‧14 件器具送到宅 家中速變燒肉店

全球疫情持續持續餐飲業轉型求存，最近台灣乾杯集團自設「乾杯超市」生鮮電商平台，進軍 B2C 零售市場，推出「宅家乾杯」定期購服務概念，將燒肉店的用餐情境配送至消費者家中體現。

乾杯集團新推出「宅家乾杯」定期購服務概念，包括「乾杯人氣燒肉組」及「乾杯豪華燒肉組」兩組燒肉組合，附上 8 款全組調味料，及全組調味料及料理指南，將店中用餐情境配送消費者家中還原。與此同時，新冠肺炎疫情期間，乾杯集團設網上活動「八點乾杯」在「乾杯燒肉居酒屋」Facebook 粉絲專頁直播，燒烤料理影音教學供新手店長互相交流資訊。

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官網顯示，「宅家乾杯」系列中「在家加盟」，可讓消費者搖身一變成店長。消費者只付 3,600 台幣（約港幣 1,000 元）「入社費」，即獲全套 7,200 元新台幣（約港幣 2,000 元） 的「開店設備」，包括觸控式吸煙油切電烤盤、乾杯燒肉居酒屋客用盤、燒肉夾等等 14 件器具，更設一系列料理培訓指南傳授參與會員。

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