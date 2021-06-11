【華文創作】為香港小說家、插畫家提供網上平台  增加商業合作為創作者增收入

▲ 有港人創辦華文創作平台，讓香港作家、畫師相互交流、合作。

有港人創辦華文創作平台，讓香港作家、畫師相互交流、合作，並為創作者與商業機構牽線。

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網上華文創作平台「飛天奶茶」於 2020 年 3 月由四位聯合創辦人所創立，團隊約有 15 人，聯合創辦人 Keith Chan 說：「讓華文創作者展示作品、交流，並且協助作品的電商買賣，都是飛天奶茶的核心業務。『飛天』代表了想像力，『奶茶』則是華人的特色飲品，香港、台灣、馬來西亞，新加坡都有，是一種共同文化。我們希望平台能夠吸引到不同地區，而同時有共同文化的華文創作者，一起展現他們的想像力。」

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Keith 坦言香港市場發展空間都較細，不少創作者都會選擇離港發展，後來在台灣、日本闖出名堂後，讀者才驚覺他們是香港人。飛天奶茶希望提供了一個平台，讓身在香港的創作者都能展示創作價值，獲得合理的收入。現時平台約有 50% 是台灣人、40% 是香港人。香港創作者不需要到台灣當地，亦可以透過平台在台灣出售實體商品，增加收入渠道。

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飛天奶茶是華人社會首個同時有小說區、插畫區、漫畫區、社交圈的創作平台，聯合創辦人 Janet Yip 說：「不同區的交流能夠擦出不同的火花，小說家和插畫師能合作創作輕小說、漫畫，形式無限。平台亦有活動鼓勵兩區交流，增加合作機會。除了圖文創作外，我們亦在部份作品加入聲音元素，例如我們近期推出了平台官方 MV，歌詞、插圖皆出自平台創作者的手筆。」

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疫情下電商發達，亦為創作者提供新的工作機會，廠商來說為了增加產品價值，在宣傳上會希望合適的設計師合作，設計出能針對市場的作品。飛天奶茶會根據委托方提出的需求、品牌的目標客群、理想的畫風、發佈的媒體方式（例如插畫或四格漫畫等）等等，助廠商物色合適的創作者，進行牽線。

Janet 說：「對創作者來說可以增加收入，創作者自身的粉絲又可以為產品帶來一定熱度。以實際的角度來講，單純的文稿或者插圖在現今年代的吸引力開始不足，用跨媒體的方式呈現產品，吸引力會幾何級數地上升。我們曾與某間數碼繪圖板公司合作，在宣傳方面除了加入插畫、更設計了吉祥物，貼文上的文案有一定的故事性。很多公司之前在社交媒體的互動轉化率大約在 5 至 10% 左右，但在與我們合作後上升到了 25% 以上。以同樣的投資金額來說，我們來得更加有效、性價比更高。」

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