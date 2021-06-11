【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場

市面上愈來愈多低酒精濃度的飲品，吸引不少年輕人購買。全球飲品品牌可口可樂亦看準商機，早前在中國推出首款酒精飲品，擴大品牌的生意版圖。

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可口可樂旗下品牌 Topo Chico ，早前在中國推出硬梳打氣泡酒（Hard Seltzer）。 這個墨西哥品牌在 2017 年，被可口可樂公司以 2.2 億美元收購，以拓展旗下氣泡水業務。這也進一步擴大可口可樂的生意版圖，令其在歐美市場的知名度大增。 這種產品的熱量和酒精濃度都低於啤酒，其背後的「更健康的生活方式」在歐美市場吸引不少年輕消費者，令他們在音樂節、聚會等社交場景中對啤酒的偏好逐步轉移到硬梳打氣泡酒上。 這吸引了可口可樂等飲品品牌，另一方面百威、喜力等啤酒品牌也推出類似產品。例如 喜力去年 9 月宣布，在墨西哥和新西蘭推出含酒精的梳打水品牌 Pure Pirana，標誌著品牌首次進軍梳打水市場。



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據中研院發表的《2020低度酒行業市場前景及現狀分析》顯示，在 2019 年，中國果酒行業的市場規模約為 2,315 億人民幣，而最 近兩年中國在低度酒市場的消費金額增速在 50% 以上，可見低濃度酒精在中國也有商機。

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