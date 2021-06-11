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【更健康?】低酒精飲品有商機 可口可樂推梳打酒進軍中國市場

商管策略 19:38 2021/06/11

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市面上愈來愈多低酒精濃度的飲品，吸引不少年輕人購買。全球飲品品牌可口可樂亦看準商機，早前在中國推出首款酒精飲品，擴大品牌的生意版圖。

細有細好？可口可樂、喜茶加推 Mini 版  銷量獲雙位數增長見下頁

可口可樂旗下品牌 Topo Chico ，早前在中國推出硬梳打氣泡酒（Hard Seltzer）。這個墨西哥品牌在 2017 年，被可口可樂公司以 2.2 億美元收購，以拓展旗下氣泡水業務。這也進一步擴大可口可樂的生意版圖，令其在歐美市場的知名度大增。這種產品的熱量和酒精濃度都低於啤酒，其背後的「更健康的生活方式」在歐美市場吸引不少年輕消費者，令他們在音樂節、聚會等社交場景中對啤酒的偏好逐步轉移到硬梳打氣泡酒上。這吸引了可口可樂等飲品品牌，另一方面百威、喜力等啤酒品牌也推出類似產品。例如喜力去年 9 月宣布，在墨西哥和新西蘭推出含酒精的梳打水品牌 Pure Pirana，標誌著品牌首次進軍梳打水市場。
 

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

據中研院發表的《2020低度酒行業市場前景及現狀分析》顯示，在 2019 年，中國果酒行業的市場規模約為 2,315 億人民幣，而最近兩年中國在低度酒市場的消費金額增速在 50% 以上，可見低濃度酒精在中國也有商機。

每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售  靠兩招成「烘焙界Apple」見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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