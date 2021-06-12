被迫行晒全場無阻消費者購物？「峰終定律」拆解買家愛逛 IKEA 之謎

跨國傢具零售企業 IKEA（宜家家居）廉價格價、組裝傢具聞名，更設飲食專區，適合一家老小光顧。不過在 IKEA 逛行購物時，就算有購物目標，奈何沒有捷徑到達或到結帳區，可能那一刻你會感到麻煩，但整個購物過程很開心，一切由「峰終定律」解釋答案的謎底。

2002 年，經濟學家 Daniel Kahneman 定立一套「峰終定律」（Peak-End Rule）研究結果得出，人們對體驗記憶取決於高峰和結束的感覺，這兩個關鍵時刻成為管理概念和模式，憑這套定律成為諾貝爾經濟學獎的得獎者。

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套用在 IKEA 例子，《經理人》文章中指出，根據「峰終定律」美觀的場所佈置、組合傢具的展示、物美價廉的商品、產品質量，成為「峰終定律」所說的「高峰」；至於終點是飲食區，消費者在購物區往付費區前繞了很久，踏出商場前途經飲食區買一杯雪糕，成為「峰終定律」所道的「終點」，由負面購物經驗轉化成正面，令大家也可開心離開。

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