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全球半導體短缺竟與長鞭效應有關？企業準確預測需求 3 招 即可避免產品短缺

商管策略 17:18 2021/06/11

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全球半導體供應仍然緊張，不少廠商指部分晶片需時 40 至 50 周才能出貨，而且出貨日期恐怕將會變長。晶片供應鏈陷入短缺困境，原來是與「長鞭效應」有關，企業也可以透過 3 個方法避免產品短缺。

計數機變遊戲機！一個維修員如何令任天堂還清債務 兼倒賺 40 億日圓 最後變身遊戲機一哥見下頁

「長鞭效應」（Bullwhip Effect）是由系統動力學創始人 Jay Forrester 提出。當供應鏈上的每個點只跟自己相鄰的下游廠商確認需求，令訂單資訊流從最下游用戶端，一路向上游供應鏈傳遞時，各個廠商將需求將慢慢放大，最終導致產生出現巨大扭曲、需求預測失準等情況。這種供應鏈上的需求放大現象，與一條擺動的長鞭十分相似，因此被稱為「長鞭效應」。

 

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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今年晶片缺貨潮，因為商品需求大增，令手機、遊戲機、手提電腦等製造商，急於提高產量，增加晶片訂貨量，設計並銷售相關晶片的廠商，需應付突如其來的需求。之後，這些公司又向其供應商發出了自己的「額外訂單」，如台積電、三星和英特爾（Intel）的晶片廠商。當代工廠的訂單開始堆積，訂單遠超目前產可以完成的數量，導致與電子產品無關的行業（如汽車業）面臨更大的晶片短缺問題，新訂單的交貨期因而不斷延長。

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撰文 : 廖淑瑩

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