【救市攻略】日航疫市推廉航品牌ZIPAIR 3 招改變廉航經營模式

新冠肺炎疫情雖然打擊航空業，但日航（JAL）去年推出廉航品牌 ZIPAIR，並改廉航經營短途航線的商業模式，甚至推出航程長達 8 小時的「東京至檀香山」航線，引起熱議。除了開辦長途航線，ZIPAIR 亦以 3 個策略，嘗試改變廉航的經營模式。

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票價較低一向是廉航的特點，ZIPAIR 就向小童票價方面著手。據國際航空運輸協會規定，2 歲以下兒童須收取成人票價的 10%，2 至 11 歲若不佔座位也要收取 75% 的票價，對家長來說是一大負擔。公司就看準親子商機，為 6 歲以下的小童提供更優惠價格，例如東京飛往檀香山的單程票價僅 7,000 日圓（約496港元）、曼谷為 5,000 日圓（約354港元），飛往首爾更只需 3,000 日元（約212港元），大約是成人票價的 4 折。此外，ZIPAIR 不僅會在機上售賣嬰兒食品，更在機上設置嬰兒間，方便家長與小童外遊。

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增加座位亦是 ZIPAIR 的策略。他們重新設計座位，並取消座椅和行李架上的屏幕設備，以騰出更多空間，也會提前確認乘客是否用餐來減少機上的廚房空間。透過這些策略，ZIPAIR 使用的波音 787 座位數目由以往的 206 個增加至 290 個，而每個座位的重量比改造前減輕 29%。座位變多飛機卻更輕，同時可增加營收及減低成本。

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人手也是航空公司面對的難題，ZIPAIR 就應用自助下單系統，乘客只要透過手機就能訂購機上的免稅品，從而減少機組人員的數目。另外，ZIPAIR 改變以往機組人員「各司其職」的模式，員工需同時兼任行銷、公關等工作。由於空中服務員大多是女性，若碰上懷孕、育兒等事情，職涯容易被打斷。若她們具備第二技能，就能讓重回職場的女性更容易在工作和生活間取得平衡。這項政策也提高員工的生產力，因為員工能了解公司的全貌，讓他們覺得工作更有挑戰性和有趣。

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